Учені створили альтернативу уколам ботоксу

Ученими була створена альтернатива процедурі ботоксу. Тепер болючих уколів допоможе уникнути пристрій, який встановлять на окулярах, повідомляє Dni24.com.

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Читайте такожБотокс здатний запобігати порушенню серцевого ритму - дослідженняЗа словами керівника дослідницької групи, основою для розробки стала ідея створення пристрою, який прикріплюється на окуляри. Фахівці стверджують: учасники експерименту повідомили, що відчули легкість від симптомів захворювання, для лікування якого призначений пристрій. Також вчені повідомили, що кілька людей відмовилися від ін'єкцій.