"Розумна" голка зробить прорив у нейрохірургії - відкриття

Голку створили австралійські фахівці. У ній є крихітна волоконно-оптична камера, яка допомагає хірургам зрозуміти, які судини під час операції знаходяться в небезпеці, і запобігти їх пошкодженню. Цікаво, що виявляє загрозу і попереджає лікарів комп'ютер, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на Business Standard.

Читайте такожЗа стрес та інфаркт відповідає одна і та ж ділянка мозку - дослідженняЗа останні 6 місяців учені встигли випробувати голку на 12 пацієнтах, які перенесли нейрохірургічні операції. У наступному році почнуться офіційні клінічні випробування. Дослідники вже ведуть переговори з рядом міжнародних виробників медичного обладнання. На думку фахівців, поява нового інструменту стане справжнім проривом в нейрохірургії.

Читайте такожФахівці створили робота-хірурга для видалення катарактиДо речі, нещодавно лікарі випробували на 25-річному пацієнтові нову методику перезавантаження мозку. Чоловік перебував у комі після важкої травми мозку. Стимуляція проводилася за допомогою ультразвукового пристрою, винайденого професором Олександром Бистрицьким з Університету Каліфорнії.