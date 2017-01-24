Тісна білизна призводить до шлунково-кишкових захворювань і варикозу - вчені

Австрійський експерт закликав утриматися від регулярного використання тісної і стягуючої спідньої білизни.

Читайте такожЯкі продукти краще не їсти натщесерце - лікаріБагато жінок не готові визнавати справжні розміри свого тіла і намагаються вибирати більш тісну нижню білизну: корсети, майки, топи, бюстгальтери, трусики. При цьому жінки вважають, що мають вигляд стрункіших і привабливіших навіть у свої 60 років (!). Однак така звичка несе серйозну небезпеку для здоров'я – попереджає австрійський лікар, повідомляє Мedikforum.ru.

Головний лікар відділення медицини внутрішніх хвороб Федеральної земельної лікарні Фрайштадта (Австрія) Норберт Фріч повідомляє, що тісна і стягуюча білизна сильно тисне на органи шлунково-кишкового тракту, включаючи шлунок, кишечник, печінку, жовчний міхур і підшлункову залозу.

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У короткостроковій перспективі тісна білизна може викликати печію, яка з часом переходить у хронічний езофагіт - гостре запалення слизової оболонки шлунка і стравоходу. Також страждає сечовий міхур, що призводить до порушення відходження сечі. Стягуюча білизна послаблює м'язи тулуба - а це дегенерація м'язів живота і спини.

Однак найбільш сильний негативний вплив тісна нижня білизна має на циркулцию крові в ногах, що супроводжується варикорзним розширенням вен і утворенням у них тромбів. Сигналом лиха є болі або оніміння.