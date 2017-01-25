Бідні країни зможуть вільно імпортувати дженерики в рамках СОТ
Світова організація торгівлі (СОТ) повідомила про вступ в силу поправок до Торговельних аспектів прав інтелектуальної власності, що надає країнам, що розвиваються правову основу для імпорту дешевих дженериків.
Поправки набули чинності 23 січня 2017 року, через 12 років після початку їх обговорення, говориться в повідомленні СОТ.
Читайте такожEli Lilly купує розробника препарату для лікування мігреніНові правила спрощують правила перевезення між країнами дженериків. До сьогоднішнього дня, випущені з примусової ліцензії лікарські препарати можна було продавати лише на території країни-виробника. Нові поправки дозволили країнам-експортерам видавати примусові ліцензії на виробництво і продаж медикаментів у держави, що не виготовляють власних медикаментів.
Останніми країнами, які ратифікували ці поправки стали Буркіна Фасо, Нігерія, Ліхтенштейн, ОАЕ і В'єтнам. Згідно з правилами СОТ, для вступу в силу поправок було необхідно набрати дві третини голосів країн-учасниць організації.