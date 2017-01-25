Бідні країни зможуть вільно імпортувати дженерики в рамках СОТ

Поправки набули чинності 23 січня 2017 року, через 12 років після початку їх обговорення, говориться в повідомленні СОТ.

Читайте такожEli Lilly купує розробника препарату для лікування мігреніНові правила спрощують правила перевезення між країнами дженериків. До сьогоднішнього дня, випущені з примусової ліцензії лікарські препарати можна було продавати лише на території країни-виробника. Нові поправки дозволили країнам-експортерам видавати примусові ліцензії на виробництво і продаж медикаментів у держави, що не виготовляють власних медикаментів.

Останніми країнами, які ратифікували ці поправки стали Буркіна Фасо, Нігерія, Ліхтенштейн, ОАЕ і В'єтнам. Згідно з правилами СОТ, для вступу в силу поправок було необхідно набрати дві третини голосів країн-учасниць організації.