Бундестаг виступив за легалізацію медичної марихуани



У документі йдеться, що пацієнти отримають право на лікування медичною марихуаною тільки в крайніх випадках: при хронічних болях, що не піддаються корекції іншими методами терапії, інформує Reuters. Сушені квіти конопель і конопляний екстракт продаватимуться в аптеках за рецептом лікаря. Витрати на придбання марихуани в терапевтичних цілях будуть покриватися медичною страховкою.

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У 2014 році в Німеччині суд дозволив людям, які страждають на хронічний біль, самостійно вирощувати марихуану «в терапевтичних цілях». На той момент це право було надано тільки трьом пацієнтам, у подальшому дозволу повинні були видаватися після розгляду кожного конкретного випадку.