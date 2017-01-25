FDA організувала Центр передових знань з онкології / REUTERS



Новий орган займеться координацією оглядом клінічних даних щодо протипухлинних ліків, біологічних препаратів і медичних виробів. Керувати Oncology Center of Excellence буде д-р Річард Паздур (Richard Pazdur), повідомляється на сайті Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США.

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В FDA підкреслили, що правила і порядок розгляду заявок на реєстрацію нових терапевтичних засобів не буде змінено, однак організація нової структури дозволить гарантувати безпеку і ефективність протипухлинних препаратів.