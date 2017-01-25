Мігрень підвищує ризик щодо розвитку інсульту - лікарі
13:38, 25 січня 2017Зарубіжні новини
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Пацієнти хірургічних відділень, які страждають на мігрень, мають вищий ризик після успішно проведеної операції повернутися в лікарню повторно - вже з інсультом.
Найнебезпечніша мігрень з аурою / newsru.co.il
Це виявили американські лікарі, вивчивши карти близько 125 тисяч хворих, пише BMJ.
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У середньому на тисячу прооперованих пацієнтів припадає 2,4 випадку інсульту. Однак якщо ця тисяча буде страждати на мігрені, то випадків інсульту буде більше - 4,3.
Найнебезпечніша ж мігрень з аурою, якій передують слухові, зорові та нюхові порушення. У цієї групи пацієнтів ризик інсультів після операції доходив до 6,3 на тисячу осіб.
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