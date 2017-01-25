За рішенням суду всі хворі на туберкульоз в Індії отримають необхідне лікування

Згідно з судовим рішенням, з жовтня 2017 року уряд Індії видаватиме хворим з туберкульозом необхідні лікарські препарати щодня, а не тричі на тиждень, як було досі, пише MedicalXpress.

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Справу про зміну порядку лікування туберкульозу розглядалася за зверненням активістів. Вони заявили, що небажання уряду забезпечити щоденну терапію призвело до рецидиву туберкульозу у багатьох пацієнтів.

За даними ВООЗ, в 2015 році в Індії було зареєстровано 2,5 млн нових випадків туберкульозу. Щорічно в країні помирає близько 200 тис. пацієнтів з даним захворюванням.