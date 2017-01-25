Жуйки і зубні пасти містять небезпечний канцероген - дослідження

Діоксид титану, на думку вчених, може бути канцерогеном, тобто провокувати розвиток раку, повідомляє The Independent.

Своїх висновків фахівці дійшли в ході експериментів з щурами. У гризунів, яким протягом 100 діб давали воду з E171 в порціях, аналогічних до тих, що споживають люди, на 40 відсотків частіше розвивалися передракові захворювання травної системи.

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Сполука E171 є однією з основних продуктів титанової промисловості. В їжі вона, зазвичая, використовується в якості відбілювача. Найчастіше її використовують у солодощах, печиві та жувальній гумці, а також зубних пастах і сонцезахисних кремах.

Влада Франції прийняла рішення про проведення широкомасштабного розслідування, присвяченого безпеці і доцільності використання в харчовій промисловості E171.