Жуйки і зубні пасти містять небезпечний канцероген - дослідження
Гастроентерологи з Франції nf Люксембургу попередили про небезпеку харчового барвника E171 (діоксиду титану), що міститься, зокрема, в більшості зубних паст і жуйках.
Діоксид титану, на думку вчених, може бути канцерогеном, тобто провокувати розвиток раку, повідомляє The Independent.
Своїх висновків фахівці дійшли в ході експериментів з щурами. У гризунів, яким протягом 100 діб давали воду з E171 в порціях, аналогічних до тих, що споживають люди, на 40 відсотків частіше розвивалися передракові захворювання травної системи.
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Сполука E171 є однією з основних продуктів титанової промисловості. В їжі вона, зазвичая, використовується в якості відбілювача. Найчастіше її використовують у солодощах, печиві та жувальній гумці, а також зубних пастах і сонцезахисних кремах.
Влада Франції прийняла рішення про проведення широкомасштабного розслідування, присвяченого безпеці і доцільності використання в харчовій промисловості E171.