Імунітет людини залежить від пори року - вчені

Група британських і німецьких учених з'ясувала, що ефективність боротьби імунітету з захворюваннями безпосередньо залежить від часу року, повідомляють Dni24.com.

Читайте такожПробіотики стимулюють роботу імунної системи - дослідженняВ ході досліджень фахівці встановили, що в осінньо-зимовий період відбувається кардинальне ослаблення імунітету. Через це значно підвищується ризик «підчепити» серйозне захворювання.

Свої висновки британські та німецькі імунологи підтвердили масштабним експериментом, у якому взяли участь більш як 16 000 добровольців. Фахівці протягом декількох років відстежували їх стан здоров'я.

Результати показали, що пік захворюваності припадає на осінньо-зимовий період. При цьому вік не грав істотної ролі, хворіли і дорослі, і діти. Влітку фахівці відзначали тенденцію до посилення імунітету, завдяки цьому зростання захворюваності скорочувався.

Читайте такожГлінтвейн - гаряче вино для профілактики застудиВчені не дають чіткої відповіді, чому в передзимовий період спостерігається зниження імунітету. Дане явище може бути пов'язане з повсюдним похолоданням. Експерти радять приділяти більше часу своєму здоров'ю взимку. Рекомендується робити спортивну гімнастику, більше часу проводити на свіжому повітрі і вживати здорову їжу.