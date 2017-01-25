Людство очікує епідемія сліпоти через планшети - дослідження

Людству загрожує глобальна епідемія сліпоти, як стверджують експерти. Всьому виною ті години, які ми проводимо перед екранами телевізорів і комп'ютерів, повідомляє Мedikforum.ru.

Читайте такожВиявлена нова небезпека смартфонів - тимчасова сліпота у темрявіЕксперти попереджають, що вже через кілька десятків років жертвами сліпоти і серйозних порушень зору будуть практично всі дорослі люди на нашій планеті. З кожним роком кількість часу, який людина витрачає на екрани комп'ютерів і телевізорів, зростає. Це інтенсивне за рівнем енергії світло, яке випромінюється цифровими екранами, завдає непоправної шкоди зору, впливаючи на сітківку. Саме пошкодження сітківки - світлочутливого шару на задній частині ока є основною причиною втрати центрального зору.

У звіті експертів повідомляється, що особливому ризику порушення зору піддаються мільйони дітей, які практично не відриваються від моніторів в наші дні. Тому дуже важливо для батьків та їх дітей вжити термінових заходів для захисту зору. Тільки у США місцеві жителі нині використовують понад 900 мільйонів девайсів. 70 мільйонів перебувають у розпорядженні дітей, і їх очі не захищені.

Іспанські вчені з University Complutense of Madrid проаналізували і порівняли результати двох попередніх досліджень. Під час першого сітківка щурів піддавалася впливу точно такого ж випромінювання, яке виділяють сучасні рідкокристалічні екрани. При цьому в одній групі гризунів використовувалися захисні фільтри, а в другій ні. Через три місяці у тих щурів, на яких впливали світлом без фільтрів, смертність клітин сітківки зросла на 23%. Саме це і призводить до втрати зору.

Читайте такожЛікарі встановили, що фастфуд може зумовити зниження зоруКрім цього, дослідження показало, що освітлення від рідкокристалічних моніторів і планшетних комп'ютерів позитивно впливає на вираженість генів, а також ферментів, які забезпечують клітинну смерть. В ході другого дослідження вчені оцінили рівень світла, що проникає в наші очі залежно від використовуваних девайсів. В даний час експерти рекомендують для збереження зору використовувати правило 20-20-20. На кожні 20 хвилин користування екраном необхідно переводити очі на 20 фунтів (6 метрів) в бік протягом 20 секунд, щоб давати м'язам розслаблятися.