Авокадо і шоколад послаблюють у жінок прояви ПМС - експерти

Спеціаліст з питань охорони здоров'я та гастроентерології Лінда Бут повідомляє, що шоколад, авокадо і деякі інші продукти харчування можуть знизити прояв ПМС, повідомляють Dni24.com. Симптоми у кожної жінки бувають різні і залежать від багатьох факторів, але експерти знайшли рецепт, який зможе допомогти жіночій статі впоратися з проявами цього синдрому.

Читайте такожАвокадо захищає від інфекційного захворювання - дослідженняАвокадо є кращим засобом від жіночих проблем. За рахунок калію, клітковини, магнію, жирів і вітаміну В6 він допоможе поліпшити травлення і позбутися від неприємного здуття живота, а ще цей продукт може піднімати настрій.

Також експерти радять вживати темний шоколад зі складом не менш як 65% какао. Як говорить Лінда Бут, такі ласощі підвищують не тільки настрій, але і сприяють розумовій праці.

Читайте такожАвокадо допоможе очистити печінку від токсинів У список продуктів, які потрібно вживати при ПМС, можна включити квашену капусту, вона допоможе боротися з дисбалансом кишечника. Хумус має знеболювальну і протизапальну дію. Квасоля, допоможе додатковою клітковиною, білком і вітаміном С.

Також фахівці радять при ПМС включити в раціон молочні продукти, особливо йогурт, в якому міститься кальцій, високий рівень білка і вітамін D.