Грибні страви запобігають розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження

На думку вчених, вони посилюють ріст нейронів, тим самим запобігаючи розвитку деменції і хвороби Альцгеймера, пише Мeddaily.ru з посиланням на Business Standard. Також деякі їстівні й лікарські гриби містять біоактивні речовини, які рятують від небезпечних процесів на зразок запалення в мозку.

Читайте такожГриби можуть поповнити дефіцит вітаміна DСпівробітники Малайського Університету пропонують робити ставку на природні нейропротектори - сполуки, які захищають нейрони і позитивно позначаються на когнітивній складовій. Що важливо, раніше майже ніхто не досліджував гриби або біологічно активні сполуки з точки зору впливу на нейродегенеративні захворювання.

Вперше вчені показали, що гриби збільшували вироблення фактора росту нервів (ФРН) - молекули, що бере участь у регуляції росту, підтримці, проліферації (розмноження) та виживанні певних нервових клітин в головному мозку.