Навіть один чізбургер порушує обмін речовин - вчені

Всього одного прийому жирної їжі, такої як чізбургер і порція картоплі-фрі, достатньо, щоб запустити зміни в обміні речовин, які пов'язані з появою цукрового діабету, хвороб серця або печінки. До такого висновку прийшли вчені Центру діабету в Дюссельдорфі (Німеччина), пише The Independent.

Читайте такожЛікарі встановили, що фастфуд може зумовити зниження зоруВчені поставили експеримент на 14 струнких і здорових чоловіках у віці 20-40 років, яким давали або ванільний напій, приправлений пальмовою олією, або просту воду. Коктейль містив кількість насичених жирів, аналогічну 8 шматкам піци пепероні або звичайному чізбургеру з великою порцією картоплі-фрі.

Випробування показали, що споживання пальмової олії призвело до негайного накопичення жиру і зниження чутливості до інсуліну, який, як відомо, регулює рівень цукру в крові. Крім цього підвищився рівень тригліцеридів у крові - це тип жиру, що впливає на розвиток хвороб серця, а також відповідає за порушення функцій печінки, що в підсумку може призвести до змін в активності генів, пов'язаних з жировою хворобою печінки.

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