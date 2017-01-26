Бразилії загрожує епідемія жовтої лихоманки: 40 людей вже померли

Міністерство охорони здоров'я підтвердило 70 випадків захворювання, 40 з них з летальним результатом. Ще кілька сотень випадків зараз розслідуються, передає ВВС.

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Найбільшу кількість хворих виявлено в штаті Мінас-Жерайс.

Медики рекомендують усім, хто має намір приїхати до цього регіону, а також до інших місць, де є ймовірність захворювання, вакцинуватися.

Для цих цілей уже замовлено 11,5 млн доз вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров'я у своїй заяві, присвяченій ситуації в Бразилії, зазначає, що жовтій лихоманці можна легко запобігти за допомогою імунізації за умови, що вакцинація проводиться щонайменше за 10 днів до поїздки.