ВООЗ закликає не послаблювати пильності у боротьбі з пташиним грипом

Сьогодні світ краще підготовлений на випадок пандемії грипу, в тому числі з точки зору запасів вакцини, однак говорити про стовідсоткову готовність не можна. Про це заявила Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чань, виступаючи в Женеві на 140-ї сесії Виконавчого комітету ВООЗ, яка триватиме до 1 лютого.

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«Я закликаю всі країни продовжувати пильне спостереження за спалахами пташиного грипу у птахів, а також за пов'язаними з цим грипом захворюваннями людей. Тільки з листопада минулого року про спалахи важких форм пташиного грипу у домашніх і диких птахів надійшли повідомлення з сорока країн», - сказала Маргарет Чань .

За її словами, ВООЗ вкрай стривожені швидкими темпами поширення пташиного грипу у різних регіонах і великою кількістю штамів вірусу, що взаємодіють один з одним.

«Наприклад, вірус H5N6, масштабні спалахи якого спостерігаються в Азії, являє собою новий штам, який виник у результаті обміну своїми геномами чотирьох різних вірусів. А Китай, починаючи з 2013 року, повідомляє про сезонні епідемічні спалахи вірусу H7N9, що призводять до захворювань людей. Дотепер зареєстровано тисяча випадків таких захворювань. З них 38,5 відсотків призвели до смертельного результату», - розповіла глава ВООЗ.

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За її словами, епідемія грипу почалася в кінці 2016 року. Число випадків захворювань раптово різко збільшилася в грудні. «Виходячи з спостережень двох груп людей, хворих пташиним грипом, ВООЗ не виключає, що існує можливість передачі цього грипу від людини до людини, однак поки підтверджених даних про таку передачу немає», - зазначила Маргарет Чань.

Вона нагадала, що згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами, всі країни повинні оперативно виявляти і повідомляти про випадки захворювання людей пташиним грипом. «Нам не можна пропустити сигнали на ранніх стадіях захворювання», - сказала глава ВООЗ.

Читайте такожУ країнах Європи зафіксовано новий спалах пташиного грипу - ВООЗУ своєму виступі Маргарет Чань розповіла про досягнення в розробці вакцини проти Еболи. Вона також закликала держави підвищувати ціни і акцизи на тютюнові вироби, нагадавши, що кожен рік споживання тютюну в глобальному масштабі зумовлює загибель шести мільйонів осіб.

140-я сесія Виконавчого комітету ВООЗ триватиме до 1 лютого 2017 року.