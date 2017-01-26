У світі 450 мільйонів людей мають психічні захворювання - ООН

Про це заявила Спеціальний посланник ООН по досягненню Цілей сталого розвитку Дессима Вільямс, підкресливши, що виконання всіх 17 цілей багато в чому залежить від стану здоров'я суспільства в цілому, пише Центр новин ООН.

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У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відбулася зустріч, присвячена проблемі психічного здоров'я. Її учасники наголошували, що у кожної людини з проблемами психічного здоров'я, є право отримати такі ж послуги, як і у будь-якої іншої людини. Однак багато людей із шизофренією та іншими подібними розладами часто позбавлені навіть медичної допомоги.

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Вітаючи ініціативу мера Нью-Йорка з надання допомоги людям із психічними розладами, Дессима Вільямс закликала все міжнародне співтовариство покінчити зі стигмою, дискримінацією та ізоляцією, з якими стикаються душевнохворі. Вона підкреслила, що надання таким пацієнтам допомоги на ранньому етапі – найважливіший фактор їх гідного життя.

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«Мій батько страждав на психічне захворювання – так само, як і його батько. Він довгі роки боровся з алкоголізмом. В будинку панувало насильство. Моя мати, іммігрантка, як могла, намагалася допомогти батькові. Але неправильно поставлений діагноз, відсутність доступу до необхідних медичних послуг, а також стигматизація психічних захворювань призвели до сумних наслідків і наклали трагічний відбиток на все моє дитинство», - розповіла Пенні Абейвардена, нагадавши, що на сьогоднішній день на психічні захворювання страждають 450 мільйонів жителів планети.