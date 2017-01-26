Любов до солодкого може свідчити про розвиток тяжкої хвороби - дослідження

Вчені з'ясували, що злоякісні пухлини споживають набагато більше глюкози, ніж здорові тканини, тому нездоровий потяг до солодкої їжі має насторожити людину, пише Nature Medicine.

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Вчені з Університетського коледжу Лондона спостерігали за розвитком пухлин у мишей з раком кишечника.

Вони виявили, що ракова пухлина легко виявляється на МРТ після того, як тваринам дали солодку їжу.

Нове знання про злоякісні клітини також сприяло появі нового методу діагностики раку. Тепер шоколад, газовані напої та інші солодощі можуть бути використані для виявлення раку.

Використовуючи МПП, дослідники виявили, що пухлина яскраво світиться під час зйомки, після того, як людина з'їла щось солодке.