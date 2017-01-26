Вперше у світі канадські лікарі повністю видалили легені важкохворій пацієнтці

15:31, 26 січня 2017
Зарубіжні новини
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Шість днів 32-річна жінка провела у штучній комі, весь цей час функцію її легенів виконувала техніка, яка насичувала кров киснем і виводила вуглець. 

Фото: newsru.co.il

Канадські лікарі першими у світі провели унікальну процедуру. Їхня пацієнтка потерпала від важкої хвороби, що  вразила легені. Подолати інфекцію лікарі не могли, а донорського органа не мали. Тож наважились на радикальний крок і видалили хворій вражені легені, йдеться в сюжеті ТСН

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Шість днів 32-річна жінка провела у штучній комі, весь цей час функцію її легенів виконувала техніка, яка насичувала кров киснем і виводила вуглець. Згодом знайшовся донорський орган, і медики провели успішну трансплантацію.

Тепер їхня пацієнтка одужує і чекає на ще одну пересадку, хвороба також вразила її нирки. Утім, цього разу донор знайшовся швидко і операцію планують провести вже за кілька місяців.

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