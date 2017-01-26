Johnson & Johnson купує Actelion за 30 млрд доларів

Операція оцінюється в 30 млрд доларів, вся сума буде виплачена грошовими коштами, повідомляє Financial Times.

За кожен цінний папір Actelion акціонери отримають по 280 доларів. У Johnson & Johnson заявили, що для фінансування угоди будуть використані кошти, що знаходяться за межами США.

Згідно з умовами угоди, перед закриттям угоди Actelion виділить в окремий бізнес свої експериментальні лікарські препарати, що знаходяться на етапі лабораторних випробувань та клінічних дослідження ранніх стадій. Нова компанія буде зареєстрована під найменуванням R&D NewCo. Johnson & Johnson отримає 16% акцій R&D NewCo і опціон на придбання ще 16%, що залишилися цінні папери будуть розподілені між акціонерами Actelion.

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У листопаді минулого року Johnson & Johnson зробила першу пропозицію про купівлю Actelion за 17 млрд доларів. Пізніше американська компанія відкликала свою пропозицію, а замість неї до переговорів приступила Sanofi.

Actelion спеціалізується на розробці засобів проти легеневої артеріальної гіпертензії. У 2015 році дохід компанії склав 2,1 млрд доларів, а прибуток – 552 млн доларів. У портфелі розробника перебувають два препарати для лікування захворювань легень, продажі яких, за прогнозами, у найближчі три роки перевищать 1 млрд доларів.