Брокколі і селера допоможуть впоратися з раком грудей - дослідження

Група дослідників з Університету Міссурі виявила: можливо, регулярне споживання овочів і трав (наприклад, селери, брокколі, петрушки і чебрецю) зменшує ймовірність утворення метастазів при раку молочної залози. Секрет в сполуці, яка міститься в цих овочах і травах, - лютеоліні, передає Мeddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожБроколі врятує від раку печінки, показало дослідженняФахівці зосередилися на тричі негативному раку грудей. При даному захворюванні у ракових клітин немає трьох рецепторів, внаслідок чого звичайні ліки не можуть знайти ці клітини, і лікарям доводиться використовувати більш агресивні методи лікування. Через стійкість клітин пухлини до ліків у хворих тричі негативним раком молочної залози часто з'являються метастази.

Читайте такожЧим корисне броколіВчені провели дослідження на мишах з тричі негативним раком грудей. Дослідження показало, що лютеолін запобігав утворенню метастазів у легенях гризунів. Крім того, побічних ефектів, пов'язаних із застосуванням лютеоліну, зареєстровано не було. Дослідники сподіваються, що лютеолін допоможе людям з тричі негативним раком грудей.