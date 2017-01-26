Алюмінієвий посуд знижує IQ у дітей - учені

Якщо вдома для приготування їжі використовується алюмінієвий посуд, це може нашкодити дітям. Як показало дослідження, подібна практика призводить до зниження IQ у дитини і успішності в школі, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News. Експерти підкреслюють: алюмінієвий посуд роблять з різного металобрухту. І такий посуд здатний нашкодити мільйонам людей.

Читайте такожВикористання алюмінієвого посуду підвищує ризик хвороби АльцгеймераКрім самого алюмінію, посуд містить свинець і кадмій. Регулярне використання алюмінієвого посуду значно знижує IQ дітей, негативно відбивається на успішності в школі і також загрожує серцево-судинними відхиленнями. Співробітники Університету Ешланд, що проводили дослідження, перевірили алюмінієвий посуд, зроблений в 10 країнах, що розвиваються.

Читайте такожУ напоях, що виготовлено у кавоварках, виявили свинець Виявилося, що більше третини зразків представляли загрозу з точки зору впливу свинцю (він виділявся у процесі приготування). А ще під час використання такий посуд виділяв алюміній, миш'як і кадмій (сильно виділявся майже 30% тестованих зразків). Рівень алюмінію в шість разів перевищував допустимі норми Всесвітньої організації охорони здоров'я. До речі, раніше експерти заявляли про зв'язок алюмінію і хвороби Альцгеймера.