На посаду Генерального директора ВООЗ відібрано три кандидатури

На фінішну пряму у боротьбі за посаду головного медика світу вийшли колишній міністр охорони здоров'я Ефіопії Тедрос Гебрейесус, колишній міністр з питань здоров'я Пакистану Санья Ніштар і спеціальний посланник ООН Девід Набарро.

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На посаду Генерального директора ВООЗ претендували шість кандидатів: помічник Генерального директора ВООЗ з питань сім'ї, здоров'я жінок і дітей Флавія Бустрео з Італії, колишній міністр охорони здоров'я та закордонних справ Франції Філіп Дуст-Блазі, спеціальний посланник ООН Девід Набарро, колишній міністр охорони здоров'я Угорщини Міклош Сочка, колишній міністр охорони здоров'я Ефіопії Тедрос Гебрейесус і колишній міністр з питань здоров'я Пакистану Санья Ништар.

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Перед голосуванням члени Виконкому провели співбесіди з цими кандидатами. Внаслідок голосування вони відібрали трьох з них і рекомендували їх кандидатури на розгляд в ході Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться в травні 2017 року.

Новий Генеральний директор вступить на посаду 1 липня 2017 року.