Тривалість сну впливає на тривалість життя - дослідження

Дослідження, проведене в Лондоні, дозволило вченим виявити залежність, механізм якої поки що не зрозумілий до кінця і вимагає додаткового вивчення. Фахівці встановили, що певна тривалість сну людей корелює з тривалістю їх життя, повідомляє Medikforum.ru.

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Авторами наукового розслідування став колектив вчених з Уорвікського університету і Лондонського імперського коледжу. Вони проаналізували дані про тривалість сну у понад 10 тис. (10 308) службовців, за якими протягом 17 років велося медичне спостереження.

Вивчивши відомості, здобуті в ході даного спостереження, фахівці змогли побачити незвичайну закономірність. Виявилося, що тривалість людського життя пов'язана з тимчасовим лімітом на сон.

«Ми виявили, що люди, що відводили на сон 5 і менше годин на добу, в 2 рази частіше помирали від серцево-судинних захворювань. В цілому, рівень смертності в цій групі був у 1,7 разу вищий, ніж у групі службовців, що спали по сім годин на добу», - розповіли лікарі.

Читайте такожЯкість сну впливає на стан імунної системи - вченіТакож дослідники встановили, що смертність вище середнього рівня спостерігалася в категорії тих, хто регулярно спав більш як 8 годин. У той же час серед них не була виявлена схильність до хвороб судин і серця, як у тих, хто спав по 5 годин.