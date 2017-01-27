Пакетований чай небезпечний для здоров'я - вчені

Німецькі дослідники встановили, що пакетований чорний чай містить шкідливі для людей речовини, пише zdf.de. Був проведений аналіз трьох дешевих і трьох дорогих сортів чаю.

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З'ясувалося, що практично весь досліджений чай містить мінімум чотири види пестицидів. А в одному з сортів виявилося цілих десять різновидів цих шкідливих речовин, хоча їх концентрація не перевищувала гранично допустиму норму. Також у п'яти з шести сортів чаю експерти виявили антрахинон. Дана речовина вважається небезпечним канцерогеном і заборонена в ЄС.

До речі, раніше про шкідливість чаю заговорили британські фахівці. Співробітники Університету Глазго заявляють про те, що споживання чаю у великих обсягах негативно позначається на організмі чоловіка. Зокрема, розвивається рак простати.

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Це доводить аналіз медичних даних 6000 чоловіків 21-75 років. Виявилося, що більшість учасників дослідження, які зловживають чаєм, страждали на простатит. Експерти підрахували: споживання понад 7 чашок чаю в день збільшує ризик прояву раку передміхурової залози майже на 50%. Також, крім раку, чай пов'язаний з відхиленнями в роботі нирок і шлунково-кишкового тракту.