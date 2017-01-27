Імпульсивність є однією з причин ожиріння - вчені

У новому дослідженні, проведеному в університеті, брали участь 45 осіб у віці від 22 до 43 років. Середній Індекс маси тіла (ІМТ) становив 30,7 (ожиріння першого ступеня). Дослідники хотіли з'ясувати, як імпульсивність впливає на вагу, розповідає Meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Читайте такожНавіть один чізбургер порушує обмін речовин - вченіУчасники розповіли про себе і пройшли нейропсихологічне тестування. Також фахівці зробили добровольцям МРТ.

Вчені встановили: імпульсивні особи, які постійно вели себе непередбачливо, були схильні до набору зайвої ваги.

Читайте такожВисокі дози вітаміну Е борються з порушеннями обміну речовин - дослідженняДо речі, раніше Університет Піттсбурга відкрив ген, який підвищує ризик ожиріння на третину. Приблизно у чверті досліджуваних людей знайшли один варіант гена CREBRF. Саме він підвищував Індекс маси тіла на 1,5%. CREBRF змушує жирові клітини виділяти менше енергії, що виливається у збереження жиру.