Американські вчені вперше виростили гібридний ембріон людини і свині.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на наукову публікацію в журналі Cell.

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Відзначається, що під час експерименту в ембріон свині було введено стовбурові клітини людини, а потім ембріон імплантували в матку свині. Через чотири тижні стовбурові клітини розвинулися в попередників різних видів тканини, у тому числі серця та печінки. Ембріон свині, що розвивається, на невелику частку складався з людських клітин.

Гібрид людини і свині назвали «химерою» на честь міфологічного чудовиська з головою лева, тулубом кози і зміїним хвостом.

Видання вважає експеримент найбільш успішним гібридом людини і тварини, а також значним кроком до розвитку ембріона тварини з функціонуючими органами людини.

«Такі експерименти вже стали предметом дискусії про етику. У 2015 році Національні інститути охорони здоров'я США відмовилися фінансувати такі дослідження», - йдеться в повідомленні.