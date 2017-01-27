Соціальна алергія на людей - новий психологічний розлад

У Psychologytoday були опубліковані дослідження пакистанських психологів з університету Пенджабу. Вони змогли знайти симптоми соціальної алергії на людей навіть у тих особистостей, хто має всі умови для щастя, повідомляють Dni24.com.

Читайте такожПліткування підвищує у жінок рівень гормону сімейного щастя - вченіВ житті людини навіть при прекрасному зовнішньому вигляді, статусі і люблячому партнерові трапляються часті нервові зриви, які приводять її до стану депресії і тривожності. Вчені виявили, що ці фактори тісно пов'язані із соціальною алергією на окремих індивідуумів, що мають велике значення в їх побуті. Цей симптом можна порівняти з харчовим аналогом, але на відміну від першого, він мало вивчений фахівцями.

Процес погіршує психічні і фізичні показники організму, оскільки контакт з небажаною категорією людей призводить до негативних наслідків, доти, поки особа не отримає моральний зрив і нервове виснаження. В ролі алергенів можуть виступати близькі люди, колеги або начальники, а також подружжя, з яким людина має спілкування щодня.

Читайте також"Комплекс альфа-самця" шкодить психічному здоров'ю чоловіка - ученіТому її навіть може нудити при спогаді про розмову з вищезазначеною категорією осіб, після чого настає напруга з почуттям агресії і ненависті, що відображається на шлунку і артеріальному тиску.