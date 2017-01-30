Нова вакцина проти полінозу довела свою ефективність
Австралійська компанія Biomay представила переконливі результати клінічних досліджень IIb фази нової вакцини третього покоління проти полінозу BM32.
Метою дослідження було визначити оптимальну дозу для індукування імунної відповіді, пише The Pharma Letter.
У випробуваннях взяли участь 128 пацієнтів, які в залежності від групи отримали 3, 4 або 5 доз BM32 або ін'єкцію відповідного плацебо. За результатами досліджень автори дійшли висновку, що експериментальна вакцина здатна значно знизити інтенсивність прояви полінозу вже протягом першого сезону цвітіння після початку лікування. Безпека і добра переносність препарату була доведена даними попередніх КД.
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В даний час компанія Biomay планує проведення III фази клінічних досліджень. У разі успішного проходження вакцина BM32 може отримати маркетинговий дозвіл у 2021 році.
BM32 є інноваційною вакциною для профілактики полінозу, створеної на основі рекомбінантного пептиду. Також Biomay займається розробкою вакцин проти алергії на пилового кліща, амброзію, пилок берези і котячу шерсть.