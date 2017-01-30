Нова вакцина проти полінозу довела свою ефективність

Метою дослідження було визначити оптимальну дозу для індукування імунної відповіді, пише The Pharma Letter.

У випробуваннях взяли участь 128 пацієнтів, які в залежності від групи отримали 3, 4 або 5 доз BM32 або ін'єкцію відповідного плацебо. За результатами досліджень автори дійшли висновку, що експериментальна вакцина здатна значно знизити інтенсивність прояви полінозу вже протягом першого сезону цвітіння після початку лікування. Безпека і добра переносність препарату була доведена даними попередніх КД.

Читайте такожВ аптечці кожного ресторану повинен бути адреналін - алергологи

В даний час компанія Biomay планує проведення III фази клінічних досліджень. У разі успішного проходження вакцина BM32 може отримати маркетинговий дозвіл у 2021 році.

BM32 є інноваційною вакциною для профілактики полінозу, створеної на основі рекомбінантного пептиду. Також Biomay займається розробкою вакцин проти алергії на пилового кліща, амброзію, пилок берези і котячу шерсть.