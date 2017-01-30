Віртуальна реальність може лікувати запаморочення - психологи

Психологи вирішили вдатися до допомоги віртуальної реальності, встановивши, що запаморочення у кожного пацієнта викликає різне середовище і різні обставини, пишуть Новини Ізраїлю.

Запаморочення часто називають "синдром супермаркету", тому що у багатьох людей запаморочення викликає безліч повторюваних рядів і полиць. При цьому є люди, які не можуть без запаморочення пройти по берегу річки – коли є рух води тільки з одного боку.

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На думку вчених, за допомогою віртуальної реальності можна визначити, яке саме середовище викликає у пацієнтів таку реакцію. Визначивши подразник, можна підібрати для кожного пацієнта індивідуальну терапію.