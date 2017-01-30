На Гаваях безпритульність хочуть визнати хворобою



За словами активістів, бездомні часто страждають від різних хронічних захворювань, а їх лікування є проблемою, бо відсутнє постійне місце проживання, пише MedicalXpress. Якщо законопроект буде прийнятий, то лікарі зможуть ставити діагноз «безпритульність» і призначати лікування «житлом».

Для фінансування програми пропонується використовувати кошти Medicaid. На думку розробників законопроекту, на забезпечення житлом безхатченків знадобиться 2 млрд доларів на рік. При цьому знизиться частота звернення хворих у пункти швидкої допомоги, що дозволить скоротити витрати на екстрену медичну допомогу.

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Дослідження фахівців з Гавайського університету показало, що при забезпеченні бездомних пацієнтів з хронічними захворюваннями нормальним житлом строком на 6 місяців, витрати на їхнє медичне обслуговування скорочується на 43%.

За офіційними даними, на кожні 10 тис. жителів Гавайських островів - 53 безхатченків. За кількістю людей без певного місця проживання Гаваї займають перше місце серед всіх американських штатів.