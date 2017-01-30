Кофеїн запобігає розвитку вікових захворювань - дослідження

За словами вчених, продукти розпаду (метаболіти) нуклеїнових кислот (будівельний матеріал для генів), що циркулють у крові, можуть ініціювати запалення, пише Xinhua. . А це є стартовою точкою для серцево-судинних недуг і є причиною передчасної смертності. Понад 90% неінфекційних вікових захворювань пов'язані з хронічним запаленням. Хронічне запалення вже не раз пов'язували з раком, хворобою Альцгеймера, хвороби серця, судин, остеоартритом і навіть депресією.

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Останнє дослідження говорить про те, що кофеїн і його метаболіти здатні протистояти циркулюючим метаболітам нуклеїнових кислот. Це, ймовірно, пояснює, чому любителі кави живуть довше. Щоб вивчити особливості впливу кофеїну, вчені проаналізували кров. Спочатку вони порівнювали кров літніх і молодих людей. З'ясувалося: метаболіти нуклеїнових кислот підвищували активність у певному генетичному кластері. Це призводило до посиленого вироблення інтерлейкіну-1 бета.

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Коли мишам вводили метаболіти, у них починалося велике системне запалення разом з підвищенням артеріального тиску. Плюс, імунні клітини починали накопичуватися в нирках мишей, провокуючи зростання ниркового тиску. Що стосується кофеїну, то його метаболіти, наприклад теофілін (міститься в чаї) і теобромін (міститься в шоколаді), рятували від негативного ефекту метаболітів нуклеїнових кислот. Це довели експерименти з клітинними культурами.