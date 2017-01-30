Психологи закликають батьків відмовитися від ляльок Барбі

На їхню думку, ці ляльки можуть негативно впливати на здоров'я дівчаток, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Recorder. Звинувачення на адресу Barbie зводяться до наступного: ідеальна фігура ляльки далека від медичної норми та реалій життя. А вразливі діти можуть подумати, що худоба - єдиний прийнятний варіант.

Читайте такожМіф про Санта-Клауса завдає шкоди дитячій психіці - соціологиДослідження 160 дівчаток з Австралії у віці 5-8 років показало, наскільки сильно ляльки можуть впливати на переконання дитини. Дітей попросили подивитися на фотографії ляльок або пограти з ними. Опісля проводилося опитування. Виявилося, діти думали, що мати привабливий вигляд дуже важливо, що зайва вага - це погано, а ось худоба - хорошо. Причому, максимальна худоба сприймалася зі знаком "плюс".

Читайте такожТелевізор вбиває в дітях креативність - дослідженняЕксперти закликають батьків відмовитися від ляльок Barbie. Якщо у дитини вже є подібні ляльки, варто підкреслювати в іграх рольовий компонент. Тобто дівчинка не повинна просто наряджати ляльку або намагатися зробити її більш привабливою. В іншому випадку, у дитини можуть скластися неправильні стереотипи, що стосуються зовнішнього вигляду. Також підвищиться ризик розвитку розладів харчування.