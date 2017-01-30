Морепродукти містять безліч мікрочастинок пластику - дослідження

Фахівці Гентського університету в Бельгії виявили негативний бік споживання морепродуктів. Провівши кілька наукових робіт, вони виявили, що риба, креветки і устриці містять немаленьку кількість мікрочастинок пластику, повідомляють Dni24.com.

Читайте такожЯкі продукти допоможуть розвинути мозок дитиниВ середньому за 1 рік в організм людини потрапляє близько 11 тис. найдрібніших частинок пластику. Цей матеріал не зразу покидає організм людей, а залишається там і завдає шкоди. Вони можуть стати причинами запальних процесів та різноманітних отруєнь організму.

Мікрочастинки пластику потрапляють в морепродукти разом з водою через забруднення світового океану. Вчені нарахували близько 5 трильйонів частинок пластику у воді.

Читайте такожОмега-3-жирні кислоти поліпшують стан пацієнтів з аутоімунними хворобами - медикиФахівці для прикладу розповіли про мідії, через них за добу проходить приблизно 20 літрів води, вона виходить, а пластик осідає всередині цієї істоти. Організм людини виводить пластик з себе, але не увесь і деякі мікрочастинки залишаються в ньому.

Шляхом розрахунків вчені з'ясували, що якщо не вжити жодних дій, то любителі морепродуктів вже до кінця століття будуть вживати більш як 780 тис. мікрочастинок пластику в рік, що може призвести до непередбачених наслідків.