Нестача вітаміну A може провокувати розвиток хвороби Альцгеймера - вчені

Про це повідомили дослідники з Університету Британської Колумбії (University of British Columbia, Канада), пише Medical Xpress.

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Групою вчених керував професор психіатрії Вейхонг Сонг (Weihong Song). Відкриття також показали, що вітамін A у вигляді харчових добавок може бути корисний для уповільнення розвитку нейродегенеративного захворювання, якщо у новонародженого рівень цього вітаміну в організмі занадто низький.

Дослідження ґрунтувалося на більш ранніх наукових роботах, які показали, що нестача вітаміну A може стати причиною погіршення роботи когнітивної функції мозку. Канадські вчені вивчили ефект депривації вітаміну в пренатальному і постнатальному періодах за допомогою експериментів на мишах. Ці періоди – до народження і відразу після – критично важливі, так як в цей час тканини мозку «програмуються» на все життя.

Фахівці виявили, що навіть помірний дефіцит вітаміну A призводить до збільшення обсягів виробництва бета-амілоїдів – білків, що формують бляшки, які заважають нейронам обмінюватися сигналами, «душать» нервові клітини і врешті вбивають їх. Крім того, миші, що відчували нестачу вітаміну A, в дорослому віці гірше справлялися із завданнями щодо навчання і рівня пам'яті. Вчені також порівняли дві групи мишей. У першій групі тварини, будучи ще ембріонами, не отримували достатньої кількості цього вітаміну, але потім, в дитячому віці, їх дієта була збалансована, її вітамінний склад відповідав потребам мишенят. Особини з другої групи отримували потрібну кількість вітамінів в пренатальному періоді, але недостатню – у дитячому віці. Перша група мишей впоралася з когнітивними тестами гірше, ніж друга. Таким чином, шкоди організму був нанесений ще на стадії внутрішньоматкового розвитку.

У деяких випадках, підкреслив професор Вейхонг, вітамінні добавки допомагали знизити темпи вироблення бета-амілоїдів у мізках тварин, і пам'ять і здатність до навчання у таких тварин дещо покращувалися.

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Вчені заявили, що наявність зв'язку між нестачею вітаміну A і розвитком нейродегенеративних захворювань характерно і для людей. Фахівці обстежили 330 літніх людей в Чунціні і виявили, що у тих з них, у чиїх організмах вітаміну A було недостатньо, були проблеми з когнітивною функцією в 75% випадків – проти 47% у тих, хто отримував потрібну кількість цього вітаміну з їжею.

Дослідники попередили, що нестача вітаміну A під час вагітності не слід нівелювати за допомогою харчових добавок, так як надмірна його кількість також може нашкодити організму. Замість цього вони запропонували майбутнім мамам стежити за харчуванням – включити в свій раціон більше овочів і фруктів.