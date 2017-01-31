У недавньому проекті вчені Університету Західної Вірджинії (США) досліджували вплив медитації і музики на літніх пацієнтів з втратою пам'яті на ранній стадії, пише Сontent Іоѕргеѕѕ.

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У дослідженні брали участь 60 осіб із суб'єктивним зниженням когнітивних здібностей (СКС). Пацієнтам було призначено або медитацію (Кіртан Крійя для початківців), або прослуховування музичної програми. Пацієнтів просили виконувати прописані процедури 12 хвилин в день протягом 12 тижнів. І медитаційні і музичні групи показали істотне поліпшення суб'єктивної пам'яті і об'єктивних пізнавальних здібностей.

Істотне поліпшення пам'яті і пізнання зберігалося або далі збільшувалася протягом наступних 3 місяців. В попередній роботі цієї дослідницької групи для літніх пацієнтів було виявлено, що медитація призводить до поліпшення сну, настрою, якості життя, знижує стрес.

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Результати цього дослідження, вважає Кім Іннес, показали, що дві складових «розум» і «тіло» взаємодіють під час медитації і прослуховуванні музики і тому можуть не тільки поліпшити настрій, сон і якість життя, але також і підвищити когнітивні здібності та запобігти ранній втраті пам'яті у літніх людей.