У Польщі анонсували масштабну реформу в системі охорони здоров'я

Масштабна реформа системи охорони здоров'я – це найбільший виклик для Міністерства охорони здоров'я в цьому році. Про це сказала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло під час зустрічі з главою цього відомства Константи Радзивіллом, а також з міністром сім'ї, праці і соціальної політики Елізабетою Рафальської, повідомляє Радіо Польща.

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За словами глави польського уряду, Константи Радзивілл представив проект скасування Національного фонду охорони здоров'я.

"Ця реформа не проста, але всі на неї чекають.Нашою метою є зміна системи таким чином, щоб потреби пацієнтів були задоволені», - сказала Беата Шидло.

Міністр Радзивілл сказав, що в середині 2017 року набудуть чинності закон про мережі лікарень, а також закон про базову медичну опіку. Також, за його словами, завершується робота над законопроектом про Національну службу охорони здоров'я.

«Система буде фінансуватися з державного бюджету, у зв'язку з чим зміниться організаційна структура платників податків, зникне Національний фонд охорони здоров'я», - сказав він.