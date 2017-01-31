Після ГРВІ та грипу потрібно негайно змінити зубну щітку - експерт

Після застудного захворювання необхідно негайно змінити зубну щітку. В іншому випадку ви ризикуєте заразитися попередньою інфекцією, повідомляє Medikforum.ru.

Читайте такожЧищення зубів запобігає розвитку запальних процесів у всьому організмі - медикиБільшість людей замінюють зубну щітку на нову тільки після помітного зносу старої. Проте німецький експерт назвав привід, через який це необхідно робити раніше - застудне захворювання.

Стоматолог доктор Томас Вольф з правління Вільного союзу німецьких зубних лікарів порадив після одужання від застудного захворювання придбати нову зубну щітку. В іншому випадку власник щітки може знову отримати ту ж саму інфекцію через бактерії, які ховаються в щетині.

Читайте такожУ Японії винайшли зубну пасту, яка пломбує зубиПри цьому експерт нагадав, що для гігієни порожнини рота досить мати лише одну зубну щітку, яку слід регулярно замінювати кожні 6-8 тижнів, за винятком випадків застуди. Щітка з жорсткою щетиною у крайньому випадку може використовуватися до трьох місяців, але не більше того. Після професійного чищення зубів негайно заміняти щітку необов'язково.