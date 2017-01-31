Малярія стає стійкою до антибіотиків - учені

Британські медики висловили занепокоєння щодо пристосованості малярії до ліків. У Британії вперше не спрацював основний метод лікування малярії. Комбінація препаратів не дала звичного ефекту при лікуванні чотирьох пацієнтів, які повернулися з Африки, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожНа країни Африки на південь від Сахари припадає 90% всіх випадків малярії - ВООЗВідсутність звичного впливу на перебіг хвороби може означати, що малярійні паразити виробили стійкість до ряду препаратів.

Як повідомляється в журналі Antimicrobial Agents and Chemotherapy, випадки, коли було зареєстровано відсутність звичного впливу препаратів, відбулися в період з жовтня 2015-го по лютий 2016 року.

Лікування всіх чотирьох пацієнтів спочатку йшло успішно, і вони були виписані з лікарні. Однак приблизно через місяць хвороба повернулася.

У Лондонській школі гігієни і тропічної медицини кажуть, що панікувати поки що рано, але тим не менше треба бути готовим до того, що ситуація з лікуванням малярії може різко погіршиться.

Вчені говорять про необхідність у терміновому порядку оцінити рівень опірності малярійних паразитів в Африці традиційним препаратам.

Більшості хворих прописують комбінацію препаратів - артеметер і люмефантрин.

Читайте такожПерша в світі вакцина від малярії не настільки ефективна, як очікувалосяМалярія викликається паразитом під назвою плазмодій, який потрапляє з печінки в кров і інфікує еритроцити, які розносять кисень по тілу.

Ці паразити розмножуються і вириваються з еритроцитів раз в два або три дні, і кожен такий викид супроводжується нападами лихоманки, ознобу.

Паразити поширюються через укуси заражених малярійних комарів. Достатньо лише одного такого укусу комара, щоб заразитися малярією.

Малярія є однією з основних причин смерті дітей в віці до п'яти років в Африці. Згідно зі статистикою, кожні дві хвилини в світі від малярії помирає дитина.