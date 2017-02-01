Щочетверта дитина в світі страждає через жорстокі конфлікти або стихійні лиха - ЮНІСЕФ

У 2017 році Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) має намір надати допомогу 48 мільйонів на допомогу дітям у 48 країнах, зокрема Сирії, Ємену, Іраку, Південному Судані, Нігерії та Україні, пише Центр новин ООН.

Читайте такожВ ООН закликають негайно припинити бойові дії на Донбасі для запобігання загибелі людей

На допомогу дітям з числа біженців та мігрантів в Європі ЮНІСЕФ знадобиться майже 43,5 млн. доларів, а на підтримку українських дітей Фонд запитує 31,2 млн. доларів.

«Від Сирії, Ємену та Іраку до Південного Судану і Нігерії діти піддаються цілеспрямованим ударам, їхні будинки, школи та громади лежать в руїнах, а майбутнє висить на волосині», - йдеться в прес-релізі ЮНІСЕФ.

У новій доповіді ЮНІСЕФ підводить підсумки минулого року і визначає пріоритети на нинішній.

За оцінками, в 2017 році 7,5 мільйонів дітей у світі загрожує недоїдання. Запобігання їх від такої участь - одне з пріоритетних завдань Фонду.

«Недоїдання - невидима загроза для життя мільйонів дітей», - заявили в Дитячому фонді. Його експерти відзначають, що наслідки недоїдання дітей незворотні, вони позначаються на розумових можливостях і фізичному розвитку дитини, приводять до смерті.

В рамках проектів ЮНІСЕФ дітей будуть забезпечувати також чистою водою, допоможуть їм продовжити навчання та отримати медичну допомогу. Ряд проектів стосуються рятування життя дітей в умовах конфліктів і захисту їх від насильства.

У своїй роботі співробітники будуть спиратися на успішний досвід минулих років і продовжувати застосовувати інноваційні підходи. Наприклад, у вересні в Ємені лише за п'ять днів ЮНІСЕФ вдалося мобілізувати кілька тисяч медиків, які на машинах, на мотоциклах, на ослах і пішки вирушили у важкодоступні райони країни, щоб допомогти 600 тисячам дітей молодше 5 років і 180 тисячам вагітним жінкам і годуючих матерів.

Читайте такожНа Донбасі за час військової агресії Росії загинули майже 70 дітей, ще 186 отримали поранення

Звертаючись до донорів за коштами, в ЮНІСЕФ нагадують, що мова йде про те, щоб допомогти дітям у кризовій ситуації, забезпечити їхній захист, право на розвиток і благополуччя.