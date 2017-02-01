Трамп пообіцяв фармкомпаніям спростити процедуру виведення на ринок США нових ліків

На зустрічі були присутні виконавчі директори MSD, Johnson & Johnson, Celgene, Eli Lilly, Amgen і Novartis, повідомляє Reuters.

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В ході зустрічі Дональд Трамп закликав фармкорпорації до нарощування обсягів випуску на території США лікарських препаратів і зниження вартості фармацевтичної продукції. У теж час обраний президент США пообіцяв прискорити і спростити процедуру виведення на ринок нових медикаментів. Він також розповів про плани щодо модернізації Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Виступаючи на зустрічі, виконавчий директор Amgen Роберт Марення (Robert Brad) заявив про готовність набрати цього року в штат 1,6 тис. американських співробітників. В даний час в американському підрозділі компанії працює 12 тис. осіб.

Після спілкування з президентом США Celgene, Lilly, MSD і Amgen розповіли, що вони натхненні бажанням Трампа сфокусуватися на інноваціях і провести податкові реформи.