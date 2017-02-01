Учені назвали основну небезпеку вживання препаратів з антиоксидантами

Китайські вчені назвали головну небезпеку вживання медичних препаратів і харчових добавок, що містять антиоксиданти, повідомляє South China Morning Post.

На думку медиків, препарати з антиоксидантами не рекомендується вживати в молодому віці, оскільки це може призвести до передчасного старіння, зумовленого порушенням механізму клітинної реакції на стрес.

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«Все більше і більше білих комірців у віці від двадцяти років приймають таблетки, що містять антиоксиданти, такі як вітамін С і поліфеноли. Вони повинні зупинитися», — вважає професор Чен Чанг (Chen Chang) з Інституту біофізики Китайської академії наук.

Своїх висновків вчені дійшли в ході експериментів на черв'яках, а також людських клітинах. Автори відзначають, що зловживання антиоксидантами неприпустиме і в літньому віці.