Пацієнт з невиліковною хворобою залоз вперше у світі пройде терапію стовбуровими клітинами

Першим учасником клінічних досліджень стане 39-річний пацієнт, у якого захворювання було діагностовано у віці 16 місяців, пише MedicalXpress.

В рамках клінічного дослідження пацієнту буде зроблена одна ін'єкція людськими мезенхімальними стовбуровими клітинами (hMSC) здорового добровольця. Метою клінічних досліджень I фази є оцінка безпеки та переносності hMSC пацієнтами з муковісцидозом. Всього в клінічних дослідженнях візьмуть участь 15 стабільних пацієнтів, які страждають на муковісцидоз.

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На сьогодні не існує ефективного методу лікування муковісцидозу, а середня тривалість життя людей з цим захворюванням не перевищує 41 року.

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Муковісцидоз (кістозний фіброз) – невиліковне генетичне захворювання, що вражає легені і травну систему. При муковісцидозі виробляється значна кількість в'язкого слизу, що порушує роботу дихальної і травної систем.