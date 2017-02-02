Понад 80 % підлітків у всьому світі ведуть малорухливий спосіб життя - ВООЗ

Нестача фізичної активності є значним фактором ризику неінфекційних захворювань, таких як інсульт, діабет і рак. У багатьох країнах люди все менше і менше займаються фізичною активністю. У всьому світі 23% дорослих і 81% підлітків, які відвідують школу ведуть малорухливий спосіб життя, відчуваючи нестачу фізичної активності. Про це попереджають експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Медики закликають всі країни світу і всі громади боротися з малорухливим способом життя населення і забезпечувати людям більше можливостей для фізичної активності.

Експерти нагадали, що регулярне фізичне навантаження знижує ризик ішемічної хвороби серця та інсульту, діабету, підвищеного артеріального тиску, різних видів раку, включаючи рак товстої кишки і молочної залози, а також рятує від депресії.

У ВООЗ були представлені рекомендації, що стосуються підвищення рівня активності з метою поліпшення здоров'я всіх вікових груп. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслили, що навіть обмежена фізична активність — краще, ніж її повна відсутність.

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Люди, які ведуть пасивний спосіб життя, повинні починати з нескладних фізичних вправ, вмонтувавши їх у свій розпорядок дня, і поступово нарощувати тривалість, частоту і інтенсивність занять, наголошують у ВООЗ.