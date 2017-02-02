Антибіотики провокують зростання колоній бактерій - вчені

Зростання бактерій може бути спровоковано антибіотиками. Про це повідомили співробітники Ексетерського університету (University of Exeter), які працювали з культурою бактерій кишкової палички E. coli – цей вид може викликати у людини болі в шлунку, пронос і навіть призводити до ниркової недостатності, повідомляє Science Daily.

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В ході експериментів, які тривали 4 дні, вчені вісім разів піддали кишкові палички впливу антибіотиків (доксицикліну). E. coli виробили резистентність до ліків, що, за словами фахівців, було очікувано, проте це був не єдиний результат досвіду. Мутовані мікроорганізми розмножувалися швидше, ніж до початку експерименту, і їх колонії стали утричі більшими.

Такий ефект спостерігався тільки серед тих бактерій, які перебували в контакті з антибіотиками. Мало того, коли вплив припинили – зміни збереглися. Провідний автор дослідження Роберт Бердмер (Robert Beardmore) зазначив, що еволюцію часто називають повільною, проте це твердження далеко від істини – принаймні, якщо йдеться про мікроорганізми. Бактерії можуть швидко змінювати свою ДНК, і антибіотики стають безсилими проти збудників захворювань. Для людської клітини такі зміни небезпечні, але не для мікроорганізмів, які, навпаки, можуть отримувати таким чином масу переваг. Мутації можуть відбуватися досить швидко – іноді достатньо декількох днів.

Супербактерії E. coli були заморожені при температурі мінус 80 градусів Цельсія, і вчені приступили до дослідження їхнього геному, щоб з'ясувати, які саме зміни призвели до появи у мікроорганізмів нових властивостей. Деякі модифікації вже були відомі науці – наприклад, механізм, з допомогою якого кишкова паличка «виганяла» ліки з клітин. Нові зміни включали в себе видалення частини ДНК, що відповідає за руйнування бактерій, що допомагало колоніям E. coli швидше рости. Дослідники підкреслили, що при лікуванні необхідно використовувати правильні антибіотики, щоб не допустити ситуації, аналогічної експериментальній.

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В Університеті Лідса (University of Leeds) також відзначили важливість контролю при застосуванні антибіотиків. Вчені з'ясували, що в тих регіонах, де часто призначали антибактеріальні препарати, набагато більше було випадків внутрішньолікарняного зараження мікроорганізмами Clostridium difficile, у тому числі в серйозних формах. Де застосовувалися антибіотики рідше, але при цьому підтримувалася чистота і дотримувалися рекомендації щодо ретельного миття рук – там захворюваність була нижче, а сама хвороба проходила в легкій формі.