У Японії створено фармкомпанію з виробництва біоаналогів
15:29, 02 лютого 2017Зарубіжні новини
147
Японська біофармацевтична компанія Kyowa Hakko Kirin оголосила про організації нового підприємства Kyowa Kirin Frontier, яке буде займатися виробництвом біоаналогів.
Нова компанія виведе на ринок біоаналог стимулятора гемопоезу для лікування анемії / Фото: newsru.co.il
Компанія сфокусується на розробці і виведенні на ринок біоаналога дарбепоетину альфа – стимулятора гемопоезу, призначеного для лікування анемії. Права на оригінальний препарат дарбепоетину альфа належать американській біотехнологічній компанії Amgen, пише The Pharma Letter..
Читайте такожEli Lilly купує розробника препарату для лікування мігрені
Первинний капітал компанії Kyowa Kirin Frontier, розміщеній у Токіо, склав 880 тис. доларів. Керувати діяльністю нового фармвиробника буде Ватару Мурата (Wataru Murata).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter