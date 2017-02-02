У Японії створено фармкомпанію з виробництва біоаналогів

Японська біофармацевтична компанія Kyowa Hakko Kirin оголосила про організації нового підприємства Kyowa Kirin Frontier, яке буде займатися виробництвом біоаналогів.

Компанія сфокусується на розробці і виведенні на ринок біоаналога дарбепоетину альфа – стимулятора гемопоезу, призначеного для лікування анемії. Права на оригінальний препарат дарбепоетину альфа належать американській біотехнологічній компанії Amgen, пише The Pharma Letter.. Читайте такожEli Lilly купує розробника препарату для лікування мігрені Первинний капітал компанії Kyowa Kirin Frontier, розміщеній у Токіо, склав 880 тис. доларів. Керувати діяльністю нового фармвиробника буде Ватару Мурата (Wataru Murata).

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