Депресія і тривожний розлад можуть провокувати розвиток онкозахворювань - вчені

Дослідження вели фахівці з Університетського коледжу в Лондоні, Единбурзького і Сіднейського університетів (University College London, University of Edinburgh, University of Sydney). Прямого причинно-наслідкового зв'язку вони не знайшли, проте відзначили, що результати їхньої роботи підтверджують популярну думку про існування психосоматики – впливу психологічного стану людини на фізичний, пише Eurek Alert!.

Щоб перевірити, чи впливають розлади психіки на схильність до певних видів раку, дослідники проаналізували дані 16 наукових праць, опублікованих у 1994-2008 роках – 13 досліджень відбулися у Великій Британії і ще три – в Шотландії. Всього учасників (чоловіків і жінок старше 16 років, що не страждали від раку на початок дослідження) було понад 163 тисячі. Кожен з них заповнив анкету, в якій містилися дані про його / її психологічний стан. Після заповнення за респондентами спостерігали в середньому протягом дев'яти з половиною років, за цей час 4353 людини померли від раку.

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Потім учені порівняли, наскільки вища ймовірність смерті від раку була серед пацієнтів з високим рівнем психологічного дискомфорту (депресією, тривожним розладом), порівняно з тими, чия психіка була повністю здорова. До уваги також були прийняті такі фактори впливу, як вік, стать, освіта, соціально-економічний статус, індекс маси тіла, схильність до куріння і вживання алкоголю. З'ясувалося, що у пацієнтів з серйозними розладами психіки смертність була вище за кількома напрямами – вони частіше вмирали від раку кишечника, підшлункової залози, простати, стравоходу, а також лейкозу.

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Автори дослідження відзначили, що, можливо, насправді причину і наслідок потрібно поміняти місцями – є ймовірність, що це хвороба викликала занепокоєння і психологічний дискомфорт. Фахівці провели повторний аналіз, виключивши з дослідження пацієнтів, що померли від раку в перші п'ять років після заповнення опитувальника, проте висновки не змінилися - розлади психіки розвивалися раніше, ніж рак.