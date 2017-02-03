Небезпека поширення вірусу Зікa у світі зберігається - ВООЗ

При цьому вдалося суттєво покращити систему відстеження небезпечного захворювання. Про це йдеться в заяві Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чань.

Читайте такожВООЗ опублікувала нові рекомендації з профілактики статевої передачі вірусу ЗікуЗа словами голови ВООЗ, за останні два роки близько 70 країн світу повідомили про випадки зараження вірусом Зіка. «Нам вдалося задокументувати зв'язок між вірусом Зіка і комплексом аномалій розвитку новонароджених, які отримали назву «вроджений синдром вірусу Зіка», - йдеться в заяві глави ВООЗ. – Ми знаємо тепер, що вірус може передаватися статевим шляхом і можемо попередити про це жінок дітородного віку».

Своє рішення оголосити вірус надзвичайною загрозою громадській охороні здоров'я Маргарет Чань пов'язує саме з тим, що захворювання викликає аномалії розвитку новонароджених. Вона нагадує, що небезпека зберігається – занадто мало людей мають імунітет проти цього донедавна рідкісного захворювання, а міжнародне авіасполучення дозволяє вірусу легко долати величезні відстані і кочувати з континенту на континент.

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На думку Маргарет Чань, «ВООЗ і країни, де поширився вірус, повинні реагувати на ситуацію не з допомогою надзвичайних заходів, а шляхом продуманої політики», яка в минулому допомогла впоратися з іншими потенційно масовими захворюваннями. Вона повідомила, що у ВООЗ розробляють механізми міжнародної підтримки таких зусиль.