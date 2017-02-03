Лікарі розповіли, як позбутися безсоння

Відпочинку на природі у вихідні, на думку медиків, достатньо для того, щоб у будні лягати вчасно, пише Current Biology. Також лікарі рекомендують вдень більше часу проводити при сонячному світлі, а ввечері — обмежити електричне освітлення.

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Своїх висновків дослідники дійшли, спостерігаючи за 14 добровольцями, які мали проблеми зі сном. Дев'ять з них на вихідні вирушили у похід на природу, а п'ять залишилися вдома. Виявилося, що в будні першим вдалося відновити режим сну, а другим — ні.

Вчені вважають, що на циркадні ритми людини, зокрема, час відходу до сну, впливають на рівень мелатоніну в шишкоподібному тілі та у крові. Зміна кількості цього гормону в свою чергу залежить від освітлення: в нормі вночі він повинен бути вищий, ніж удень.