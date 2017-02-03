Вживання нестероїдних препаратів при лікуванні грипу та ГРВІ підвищує ризик інфаркту - вчені

Застосування нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) при гострих респіраторних захворюваннях підвищує ризик інфаркту міокарда, пише Journal of Infectious Diseases.

В обґрунтуванні до своєї роботи вчені розповіли, що медичному співтовариству вже відомо, що НПЗЗ та ГРВІ самі по собі можуть підвищувати вірогідність розвитку інфаркту. Проте в деяких країнах лікарі все одно виписують знеболюючі препарати для зняття симптомів респіраторних інфекцій. Автори роботи вирішили проаналізувати залежність ризику інфаркту від застосування НПЗЗ при застудних захворюваннях.

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Було вивчено медичні карти майже 9,8 тис. пацієнтів, госпіталізованих з інфарктом міокарда з 2007 по 2011 рік. Виявилося, що використання НПЗЗ під час ГРВІ пов'язане з підвищенням ризику інфаркту в 3,4 рази. При цьому застосування знеболюючих препаратів у пацієнтів без симптомів респіраторної інфекції збільшувало ймовірність інфаркту у 1,5 рази, а при застудах – в 2,7 разу. Максимальний ризик інфаркту був у пацієнтів, яким при ГРВІ і грипі вводили НПЗЗ парентерально: в таких випадках ризик зростав в 7,22 рази.